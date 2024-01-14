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Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Son 24 saate 57 terörist imha edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2024 09:01
9 şehit verdiğimiz hain terör saldırısının ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatları düzenlendi. Son 24 saate 57 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonların ayrıntılarını A Haber muhabir Sinan Yılmaz aktardı.
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