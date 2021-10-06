Şehitlerin kanı yerde kalmadı! 8 askeri şehit eden terörist öldürüldü | Coşkun Başbuğ: İnce temizlik başladı!

Son dakika haberi... MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, "Müjdeler ardı ardına geliyor. Şükürler olsun çok büyük bir noktaya gelmiş durumdayız. Özellikle terörle mücadelede. Çünkü bu millet inandı. Yıllardır çok maddi manevi kayıplar yaşadık. Genel başlıkta ince temizlik dediğim dönem başlamış durumda. Çapulcu sürüleri insan kılığına girmiş mahlukatları hem yurt içinde hem yurt dışında büyük operasyonlarla etkisiz hale getirirdik fakat bu kalmadı. Çünkü örgütte büyük bir çözülme dağılma söz konusu ve özellikle Irak’ta yapılan son operasyonlardan sonra artık örgüt bitti diyebilirsiniz. Sadece inlerine girmekle kalmadık, akıllarına girdik uykularına girdik. Ve şu an dağdaki bütün o mahlukatların hepsi benim sıram ne zaman gelecek bu korkuyla yaşıyor. Örgüt arasında emir komuta bitmiş durumda irtibat dağılmış durumda. Örgütün sözde karargah dediği bütün yerler yerle bir edilmiş durumda. Sözde lider kadro arasında da büyük bir panik söz konusu." ifadelerini kullandı.

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