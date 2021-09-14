Şehitlerin kanı yerde kalmadı! 7 askerin katili etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri tarafından geçtiğimiz ay düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Öldürülen teröristlerden birinin turuncu kategoride aranan Saniye Toprak olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada teröristin 5 askerin şehit olduğu silahlı saldırının talimatını verdiği ve 7 askerin şehit olduğu silahlı saldırıya ise bizzat katıldığı bilgisi paylaşıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN