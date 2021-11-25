Şehitlerin kanı yerde kalmadı! 2 milyon TL ödülle aranıyordu

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu. 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Bitlis kırsalında örgütün kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten *Baharin Afrin* kod adlı *LeylaŞeyho* isimli terörist olduğu ve *"yeşil"* kategoride arandığı belirlendi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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