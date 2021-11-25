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Şehitlerin kanı yerde kalmadı! 2 milyon TL ödülle aranıyordu

A Haber
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Giriş: 25.11.2021 16:16
Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu. 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Bitlis kırsalında örgütün kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten *Baharin Afrin* kod adlı *LeylaŞeyho* isimli terörist olduğu ve *"yeşil"* kategoride arandığı belirlendi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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