25 Kasım 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Şehitlerin kanı yerde kalmadı! 2 milyon TL ödülle aranıyordu
Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu. 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Bitlis kırsalında örgütün kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten *Baharin Afrin* kod adlı *LeylaŞeyho* isimli terörist olduğu ve *"yeşil"* kategoride arandığı belirlendi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.