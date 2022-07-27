27 Temmuz 2022, Çarşamba
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Şehitlerin kalkanı yerde kalmadı! 25 terörist etkisiz hal getirildi
Son dakika haberleri… Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li teröristin önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Sabah saatlerinde teröristler Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açmış ve 2 askerimiz şehit olmuştu. Bölgeden son durumu Suriye’de bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.