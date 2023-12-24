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Şehitlerin acı haberi ailelerine ulaştırıldı! Irak’ın kuzeyinden acı haber…

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.12.2023 09:28
Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında 6 asker daha şehit oldu. Şehitlerin acı haberi ailelerine ulaştırıldı. Sokaklara Türk bayrağı çekildi.
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