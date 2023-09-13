Şehitlerimizin kemiklerini sızlatan görüntü! İBB kaderine terk etti: Çöplüğe döndü

CHP'li İBB bünyesinde olan ve bakımsızlığa terk edilen şehitlik görenlerin içini sızlatıyor. İstanbul'un fethinde şehit olan 7 askerin kabirlerinin bulunduğu Zeytinburnu Kazlıçeşme Yedi Şehitler Türbesi adeta çöplüğe döndü. Şehitliğin içler acısı hali havadan çekilen görüntülere yansıdı.