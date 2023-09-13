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Şehitlerimizin kemiklerini sızlatan görüntü! İBB kaderine terk etti: Çöplüğe döndü

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Giriş: 13.09.2023 12:34
CHP'li İBB bünyesinde olan ve bakımsızlığa terk edilen şehitlik görenlerin içini sızlatıyor. İstanbul'un fethinde şehit olan 7 askerin kabirlerinin bulunduğu Zeytinburnu Kazlıçeşme Yedi Şehitler Türbesi adeta çöplüğe döndü. Şehitliğin içler acısı hali havadan çekilen görüntülere yansıdı.
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