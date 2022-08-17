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Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 22 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.08.2022 14:30
Milli Savunma Bakanlığı, Birecik/Şanlıurfa hududunda 2 askerin şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurulmaya devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 22 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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