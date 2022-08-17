17 Ağustos 2022, Çarşamba
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Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 22 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Birecik/Şanlıurfa hududunda 2 askerin şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurulmaya devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 22 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.