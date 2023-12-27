Şehitlerimizin intikamı alınıyor! Irak ve Suriye'de 71 hedef vuruldu! 59 terörist öldürüldü...

24 saatte verdiğimiz 12 şehidin ardından Mehmetçik şehitlerimizin intikamını almak için PKK'ya karşı büyük bir mücadeleye girişirken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaptığı açıklamada Irak ve Suriye'de 71 hedefin vurulduğunu ve operasyonlar sonucu 59 teröristin öldürüldüğünü ifade etti. Bakan Güler son terörist öldürülene kadar mücadelenin süreceğinin de altını çizdi. İşte detaylar...