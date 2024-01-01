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Şehitlerimiz için Kur’an Tilaveti! Şehitlerimize rahmet, Filistin’e destek…

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2024 09:40
Güncelleme:01.01.2024 10:04
Sabah namazı sonrası binlerce kişi Galata Köprüsünde buluştu. Şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okundu…
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