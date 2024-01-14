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Şehitlerimiz için eller semaya açıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2024 08:37
Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 kahraman Mehmetçik şehit oldu. Türk milleti şehitlerine son görevlerini yapmak üzere ülkenin dört bir yanındaki camilerde ellerini semaya açtı.
Şehitlerimiz için eller semaya açıldı
Şehitlerimiz için eller semaya açıldı
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