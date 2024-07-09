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Şehitkamil Belediyesi’nde işçi kıyımı ve mobbing

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2024 14:34
Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, temizlik işleri ile park ve bahçelerde görevli 67 kişiyi işten çıkardı. Belediye, kütüphanelerde görev yapan öğretmenleri ise işten atılanların yerine görevlendirdi. Mağdur işçiler ve öğretmenler eylem başlattı.
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Şehitkamil Belediyesi’nde işçi kıyımı ve mobbing
Şehitkamil Belediyesi’nde işçi kıyımı ve mobbing
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