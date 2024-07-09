Şehitkamil Belediyesi’nde işçi kıyımı ve mobbing

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, temizlik işleri ile park ve bahçelerde görevli 67 kişiyi işten çıkardı. Belediye, kütüphanelerde görev yapan öğretmenleri ise işten atılanların yerine görevlendirdi. Mağdur işçiler ve öğretmenler eylem başlattı.

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