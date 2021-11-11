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Şehit yakınına küfredilmesine Cumhur İttifakı'ndan istifa çağrısı

A Haber
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Giriş: 11.11.2021 12:59
Bir yanda Millet İttifakı'nda şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan sessizliği, diğer yanda terör örgütü PYD elebaşı Abdi Şahin'den CHP'ye görüşme daveti gündemin öne çıkan başlıkları arasında. AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Çilez, "İYİ Parti, Lütfü Türkkan'a sahip çıkıyor" dedi. Hacıbektaşoğlu ise "Temel meselelerde bile birlikte hareket edemiyorlar" ifadelerini kullandı.
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