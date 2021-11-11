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Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan MİT TIR’larının arama tutağını yayınlamış

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Giriş: 11.11.2021 16:12
Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'la ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Türkkan'ın FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpasına ilişkin arama tutanağını sosyal medyadan paylaştığı belirlendi. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Birinci, Türkkan'ın gizli belgeyi Can Dündar'dan 8 ay önce casusluk amacıyla servis ettiğine dikkati çekerek, savcıları göreve çağırdı.
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