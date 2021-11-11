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Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan istifa edecek mi?

A Haber
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Giriş: 11.11.2021 11:26
Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Peki muhalefetten kim ne dedi? Sadece Meral Akşener’den özür dileyip grup başkanvekilliğinden istifa eden Lütfü Türkkan milletvekilliğini bırakacak mı? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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