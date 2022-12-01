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Şehit Uzman Çavuş Nedim Korkmaz için tören yapıldı

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Giriş: 01.12.2022 16:12
Son dakika haberi... Uzman Çavuş Nedim Korkmaz, Pençe-Kilit harekatında şehit oldu. Şehit için Hakkari'de tören düzenlendi.
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