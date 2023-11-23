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Şehit üsteğmen Abdullah Köse evinin karşısındaki mezarlığa defnedildi

A Haber
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Giriş: 23.11.2023 09:00
Piyade üsteğmen Abdullah Köse, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olmuştu. Köse'nin cenazesi eşinin isteği üzerine evinin karşısındaki mezarlığa defnedildi.
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