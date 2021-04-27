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Şehit teğmen Mehmet Kıvık son yolculuğuna uğurlandı!

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Giriş: 27.04.2021 13:42
Güncelleme:27.04.2021 13:47
Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı Harekatı'nda, Nirvaseytü bölgesine araziye döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık son yolculuğuna uğurlandı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.
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