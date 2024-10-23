23 Ekim 2024, Çarşamba
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Şehit taksicinin babası ahaber.com.tr'ye konuştu: Kolumuzun biri koptu

Şehit taksicinin babası ahaber.com.tr'ye konuştu: Kolumuzun biri koptu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 21:55
Güncelleme:23.10.2024 22:22
TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 3 çocuk babası taksi şöförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan, ahaber.com.tr'ye konuştu. Acılı Baba, " Kolumuzun biri koptu" dedi.
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