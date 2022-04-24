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Şehit polis memuru Zafer Mat için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi

İHA
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Giriş: 24.04.2022 16:47
İstanbul Fatih’te aranan bir şahsı yakalamak için düzenlenen operasyonda başına atılan bir cisim sonucu yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek şehit olan polis memuru Zafer Mat için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.
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