24 Aralık 2023, Pazar
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar için memleketi Mardin’de tören düzenlendi
Son dakika haberi... Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar için memleketi Mardin’de tören düzenlendi. Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi, Boyunlu Mezrası'ndaki baba evine ulaştı. Baba evine Türk bayrağı asılırken, şehidin Malatya'da ikamet eden eşine de acı haberin ulaştığı öğrenildi. Şehidin cenazesinin Mardin'de defnedileceği öğrenildi.