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Şehit pilotlara veda

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2024 14:29
Gaziantep'te kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan polisler son yolculuğuna uğurlandı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
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