Şehit Öğretmenlerin ailelerinin ’24 Kasım’ hüznü

Kan ve gözyaşından beslenen terör örgütü PKK, çocukları eğitimle buluşturmak isteyen öğretmenleri de hedef aldı. Şenay Aybüke Yalçın yedi, Necmettin Yılmaz ise henüz sekiz aylık öğretmenken şehit edildi. Onlarsız geçen her 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, ailelerinin acısı bir kez daha tazeleniyor.