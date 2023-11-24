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Şehit öğretmenlerimizi saygıyla anıyoruz! Asrın felaketinde 960 öğretmen şehit oldu

A Haber
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Giriş: 24.11.2023 08:44
Asrın felaketinde 960 öğretmenimizi kaybettik. Büyük hayalleri, umutları, öğrencilerine verecek daha çok şeyleri vardı. Şehit öğretmenleri meslektaşları gözyaşları içinde andı.
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