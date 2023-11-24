Şehit öğretmenlerimizi saygıyla anıyoruz! Asrın felaketinde 960 öğretmen şehit oldu

Asrın felaketinde 960 öğretmenimizi kaybettik. Büyük hayalleri, umutları, öğrencilerine verecek daha çok şeyleri vardı. Şehit öğretmenleri meslektaşları gözyaşları içinde andı.

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