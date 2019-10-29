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29.10.2019

Şehit Mustafa Korkmaz’ın cenazesinde CHP'li vekilden büyük ayıp |Video

Şehit Mustafa Korkmaz’ın cenazesinde CHP'li vekilden büyük ayıp... Hakkari'de teröristlerin roketli saldırısında şehit düşen piyade sözleşmeli er Mustafa Korkmaz’ın cenaze töreninde CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın gülerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük tepki çekti.

Şehit Mustafa Korkmaz'ın cenazesinde CHP'li vekilden büyük ayıp...

Hakkari'de teröristlerin roketli saldırısında şehit düşen piyade sözleşmeli er Mustafa Korkmaz'ın cenaze töreninde CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın gülerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük tepki çekti.

Hakkari'de teröristlerin roketli saldırısında yaralanarak tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) kurtarılamayarak şehit düşen piyade sözleşmeli er Mustafa Korkmaz Mersin Muğdat Camiinde tören düzenlendi.

Şehidin cenaze töreninde Mersinliler akın ederken, törende gözyaşları sel olup akarken sinir krizleri geçiren aileyi yine protokol üyeleri sakinleştirmeye çalıştı.

CHP'Lİ VEKİL GÜLERKEN YAKALANDI
Şehit Mustafa Korkmaz'ın gözyaşları arasında uğurlandığı sırada, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in kulağına gülerken bir şeyler fısıldaması sırasında çekilen fotoğraf sosyla medyada gündem oldu.

Paylaşılan fotoğrafın altına tepkilerini gösteren vatandaşlar, "CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır şehit cenazesinde gülmeyi nasıl başardın?", "Şehit cenazelerine katılmayı sadece görüntü olsun diye ve siyasi amaçlı yaptıkları için.", "Ateş düştüğü yeri yakıyor gerisi hikaye adlı fotoğraf" şeklinde tepkiler gösterdiler.

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