Şehit kızı Gülay Demir'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır sözler

Babası YPG’nin sınır ötesinden attığı havanlar sonucunda şehit olan gazeteci Gülay Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Demir, 'Sınır namustur' pankartını paylaşan Kılıçdaroğlu'na "Suriye sınırından babamın bedenine havan mermisi saplanırken, siz sırtını babamın katillerine yaslayanlarla seçim hazırlığı yapıyordunuz." dedi.