14 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Şehit Hasan Cevher'in cenazesi İstanbul'a getirildi

Şehit Hasan Cevher'in cenazesi İstanbul'a getirildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.07.2021 06:50
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in cenazesi askeri uçak ile İstanbul'a getirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için görev yaptığı Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi. Şehit Müdür Yardımcısı Cevher'in Türk bayrağına sarılı cenazesi Fatih Kışlası'ndan helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'na götürülerek burada da tören düzenlendi. Törende duaların okunması ile Şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında uçağa bırakıldı. Şehit Müdür Yardımcısı Cevher'in naaşının bulunduğu uçak, sabahın erken saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanına iniş yaptı. Cevher'in naaşı ambulansa konularak Atatürk Havalimanı Askeri Bölümden çıkarılıp Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı morguna kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Torba kanun teklifinde neler var?
Torba kanun teklifinde neler var?
Yine sözünü tutmadı! Halk isyanda
Yine sözünü tutmadı! Halk isyanda
Şehit Hasan Cevher'in cenazesi İstanbul'a getirildi
Şehit Hasan Cevher'in cenazesi İstanbul'a getirildi
İletişim Başkanlığından tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu!
İletişim Başkanlığından tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu!
15 Temmuz'da kardeşimi şehit eden katil başçavuş mahkemede anneme bakarak kahkaha attı
"15 Temmuz'da kardeşimi şehit eden katil başçavuş mahkemede anneme bakarak kahkaha attı"
Koronavirüste son durum
Koronavirüste son durum
HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye ittifak çıkışı
HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye ittifak çıkışı
CHP'li belediye 8 mahallenin suyunu kesti!
CHP'li belediye 8 mahallenin suyunu kesti!
Halk TV'de İslam düşmanlığı
Halk TV'de İslam düşmanlığı
Ömer Halisdemir'i unutmadık!
Ömer Halisdemir'i unutmadık!
Türk bilim insanları 60 bakteri keşfetti
Türk bilim insanları 60 bakteri keşfetti
CHP'li belediyelerden yandaşa reklam kıyağı!
CHP'li belediyelerden "yandaş"a reklam kıyağı!
Daha Fazla Video Göster