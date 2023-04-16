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Şehit Çakıroğlu’nun babasından Akşener’e zehir zemberek sözler!

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Giriş: 16.04.2023 16:48
Güncelleme:16.04.2023 16:48
İP, İstanbul milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz'in, Ülkücü Şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili PKK’lı Nurullah Semo'ya burs verdiğini ve Semo'nun bir akrabasının düğününe katılmasına Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu sert tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ve Müsavat Dervişoğlu’na “Yazıklar Olsun!” diyen acılı baba Çakıroğlu, “Benim oğlumun kanını kaç paraya sattınız?” diye sordu.
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