Şehit babasının acısı dinmiyor! 7’li koalisyona tepki: PKK’yı normalleştirmeye çalışıyorlar

Şehit ailelerinden 7'li koalisyona tepkiler sürüyor. 2016 yılında Şırnak'ta şehit olan özel harekat polisi Emre Beker'in babası, HDP ile ortaklık kuran parti liderlerine tepki gösterdi. Acılı baba, 7’li koalisyon için "PKK'yı normalleştirerek gençlerimize algı yapıyorlar" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN