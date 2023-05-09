09 Mayıs 2023, Salı
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Şehit babasının acısı dinmiyor! 7’li koalisyona tepki: PKK’yı normalleştirmeye çalışıyorlar
Şehit ailelerinden 7'li koalisyona tepkiler sürüyor. 2016 yılında Şırnak'ta şehit olan özel harekat polisi Emre Beker'in babası, HDP ile ortaklık kuran parti liderlerine tepki gösterdi. Acılı baba, 7’li koalisyon için "PKK'yı normalleştirerek gençlerimize algı yapıyorlar" dedi.