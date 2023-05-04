Şehit babasından 7’li koalisyona tepki: Bu vatanı patates soğan ile almadık

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Karaman ziyareti sırasında şehit babası Alaaddin Küçük, kameralar karşısına geçerek muhalefete tepki gösterdi "Bu vatanı soğan ve patates ile almadık" dedi.

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