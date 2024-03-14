14 Mart 2024, Perşembe
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Şehit annesinden sigara bırakma sözü aldı! Başkan Erdoğan ile ailelerin yüz gülümseten diyalogları
Başkan Erdoğan, şehit ailelerini ve yakınlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayarak Ramazan ayının ilk iftarını onlarla birlikte yaptı. Erdoğan ile ailelerin samimi fotoğrafları yüzleri gülümsetti. A Haber ekibi şehit İbrahim Demir, şehit Arif Çakır ve şehit Hüseyin Gül'ün ailelerine ulaştı ve o samimi görüntüleri konuştu.