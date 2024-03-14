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Şehit annesinden sigara bırakma sözü aldı! Başkan Erdoğan ile ailelerin yüz gülümseten diyalogları

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 13:29
Başkan Erdoğan, şehit ailelerini ve yakınlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayarak Ramazan ayının ilk iftarını onlarla birlikte yaptı. Erdoğan ile ailelerin samimi fotoğrafları yüzleri gülümsetti.  A Haber ekibi şehit İbrahim Demir, şehit Arif Çakır ve şehit Hüseyin Gül'ün ailelerine ulaştı ve o samimi görüntüleri konuştu.
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