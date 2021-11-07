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Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan istifa etti!

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.11.2021 17:53
Güncelleme:07.11.2021 17:54
Bingöl'de şehit ailesine küfür eden İYİ Parti Grup Başkan Bekili Lütfü Türkkan görevinden istifa etti. İYİ Parti Grup Başkan Bekili Lütfü Türkkan, partisindeki Grup Başkan Bekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.
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