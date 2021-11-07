Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan istifa etti!

Bingöl'de şehit ailesine küfür eden İYİ Parti Grup Başkan Bekili Lütfü Türkkan görevinden istifa etti. İYİ Parti Grup Başkan Bekili Lütfü Türkkan, partisindeki Grup Başkan Bekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.