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Şehit aileleri Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkili: Onları dinledikçe yaralarımız tazeleniyor

A Haber
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Giriş: 26.05.2023 16:27
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar adından HDP'ye çeşitli vaatlerde bulundu, seçilmesi durumunda Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılacağını söyledi. PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kurulması şehit ailelerini rahatsız etti. 2017'de arkasında büyük bir kahramanlık hikayesi bırakan Şehit Kemal Zeren'in ailesi de muhalefete öfkeli.
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