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Şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan'ı sahiplenen Meral Akşener sicili kabarık Ali Haydar Yener'in Meclis'te sesi oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.11.2021 12:53
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugünkü grup toplantısında, şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan'ı koruma altına aldı. Meral Akşener skandal sözleri savunmak için herkes tarafından kabul gören değerleri bir kenara bırakırcasına Türkkan'ı haklı buldu. Bununla da yetinmeyen Akşener, Lütfü Türkkan skandalının üzerine örtmek için de başka bir skandala daha imza attı. Akşener konuşmasında, koruculukla ilgisi olmadığı halde, Bingöl ziyareti sırasında Doğu ve Güneydoğu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener'in kendisine bir not verdiğini söyledi. Meral Akşener, elindeki notu korucuların talepleri olarak niteledi ve iktidarı eleştirdi. Şehit ağabeyine küfür eden Türkkan'ı sahiplenen Akşener, suç dosyası oldukça kabarık olan Ali Haydar Yener'in sesi olmaktan hiç çekinmedi. İşte Akşener'in Meclis'te sesi olduğu Ali Haydar Yener gerçekleri...
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