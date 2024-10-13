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Şehir hayatını bırakıp köye yerleşti! 35 koyunla başladı 600 sürüye ulaştı

Şehir hayatını bırakıp köye yerleşti! 35 koyunla başladı 600 sürüye ulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 13:16
İzmir'de özel bir iş yerinde çalışırken işini bırakarak memleketine dönen 54 yaşındaki Zafer Çiçek, 35 koyunla başladığı hayvancılıkta bugün 600 sürüye ulaştı. Zafer Çiçek başarısını bilinçi hareket etmeye bağlıyor. İşte onun hikayesi...
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