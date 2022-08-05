05 Ağustos 2022, Cuma
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Şehir hastaneleri bir bir hizmete giriyor! Sağlık alanında yapılan dev yatırımlar
Devlet sağlık alanında dev yatırımlara imza atıyor. Şehir hastaneleri Türkiye'yi ileriye taşıyor. 2018 yılı sonunda hizmete giren Eskişehir Şehir Hastanesi 7 milyon hastaya hizmet verdi. Hastanenin bölgeye kazandırdıkları neler? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici değerlendirdi.