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Şehir hastaneleri bir bir hizmete giriyor! Sağlık alanında yapılan dev yatırımlar

A Haber
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Giriş: 05.08.2022 08:41
Güncelleme:05.08.2022 08:41
Devlet sağlık alanında dev yatırımlara imza atıyor. Şehir hastaneleri Türkiye'yi ileriye taşıyor. 2018 yılı sonunda hizmete giren Eskişehir Şehir Hastanesi 7 milyon hastaya hizmet verdi. Hastanenin bölgeye kazandırdıkları neler? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici değerlendirdi.
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