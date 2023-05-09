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Şehir aileleri 7’li koalisyona tepkili: Benim canım gitmiş onlar Demirtaş’ı çıkaracak

A Haber
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Giriş: 09.05.2023 10:34
Şehit aileleri, HDP destekli 7’li koalisyonun terör bağlantısına tepki gösteriyor. Evlatlarını vatan toprağına emanet eden anne ve babalar, Kandil'den talimat alan koalisyonun başarılı olamayacağını vurguluyor.
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Şehir aileleri 7’li koalisyona tepkili!
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