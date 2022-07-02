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Şehidin teyemmüm mesajı attığı arkadaşı konuştu: 'Şehit olmak istiyorum' diyen bir kardeşimizdi

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Giriş: 02.07.2022 18:46
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonlarında şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşçı, babaevinin yer aldığı Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin yakın arkadaşına kısa bir süre önce yolladığı, "Namazları teyemmüm ile kılıyoruz üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz değil mi?" şeklindeki mesajı yürekleri dağladı. Kendisine yöneltilen o mesaja ilişkin konuşan şehidin arkadaşı İsmail Gençtürk, "Allah’ım cennetinde sevdiği şehitlerle buluştursun. Hafızlık yıllarında ne olmak istiyorsun dendiğinde ‘Şehit olmak istiyorum’ diyen bir kardeşimizdi." dedi.
Şehidin teyemmüm mesajı attığı arkadaşı konuştu
Şehidin teyemmüm mesajı attığı arkadaşı konuştu
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