04 Şubat 2022, Cuma
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Şehidin kanı yerde kalmadı! 43 terörist nasıl öldürüldü?
Teröristlerin Şırnak Cizre'de bir askerin şehit olduğu saldırısı sonrası Suriye'de terör hedefleri vuruldu. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist öldürüldü. Teröristler nasıl öldürüldüğüyle ilgili ayrıntıları Şırnak'ta bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.