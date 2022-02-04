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Şehidin kanı yerde kalmadı! 43 terörist nasıl öldürüldü?

A Haber
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Giriş: 04.02.2022 13:28
Teröristlerin Şırnak Cizre'de bir askerin şehit olduğu saldırısı sonrası Suriye'de terör hedefleri vuruldu. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist öldürüldü. Teröristler nasıl öldürüldüğüyle ilgili ayrıntıları Şırnak'ta bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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43 terörist nasıl öldürüldü?
43 terörist nasıl öldürüldü?
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