Şehidimizin kanı yer kalmadı! Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Anadere bölgesinde devam eden terör operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Saldırının faili 3 terörist öldürüldü. Zap ve Avaşin bölgelerinde ise 2 PKK’lı terörist, etkisiz hâle getirildi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında aktardı.