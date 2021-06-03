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Şehidimizin kanı yer kalmadı! Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2021 16:16
Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Anadere bölgesinde devam eden terör operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Saldırının faili 3 terörist öldürüldü. Zap ve Avaşin bölgelerinde ise 2 PKK’lı terörist, etkisiz hâle getirildi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında aktardı.
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