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Sedef Kabaş'tan Halk TV'de skandal sözler! Başkan Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti

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Giriş: 21.01.2022 15:14
Güncelleme:21.01.2022 15:14
"Ortaya basit bir yalan atın ve sürekli tekrarlayın. Sonra kitlelerin o yalanı nasıl kucakladığını seyredin" diyen gazeteci Sedef Kabaş, gerçek dışı iddialarına bir yenisini daha ekledi. Kabaş, Halk TV'de "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." diyerek Başkan Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti.
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