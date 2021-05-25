Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in koruması Yunus Olcay CHP'li Adalar Belediyesi'nde çalışıyor

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker gözaltına alındı. Atilla Peker'in koruması Yunus Olcay’ın CHP’li Adalar Belediyesi’nde bankamatik memuru olduğu öğrenildi. Olcay’ın, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün de gayri resmi korumalığını yaptığı iddia edildi.