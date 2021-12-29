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Sedat Peker suç örgütüne yönelik dava başlıyor! Duruşma, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak

A Haber
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Giriş: 29.12.2021 09:47
Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik davanın ilk duruşması, bugün yapılacak. Elebaşı Sedat Peker ile şoförü Ufuk Yapıcı'nın firari olduğu, 26'sı tutuklu 92 sanığın yargılanacağı dava Peker'in "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor. Ayrıntıları A Haber ekibinden Melis İslamoğlu aktardı.
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