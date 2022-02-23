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Sedat Peker için iade talebi! Adalet Bakanlığı Peker’in BAE’de tutuklanmasını istedi

A Haber
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Giriş: 23.02.2022 12:08
Interpol, yurt dışındaki firari Sedat Peker hakkında 194 ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkardı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da, İstanbul ve Bursa'da yürütülen iki soruşturma kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker'in geçici tutuklanmasını talep etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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