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Seçmenlere ücretsiz ulaşım hizmeti! AK Parti 28 Mayıs'taki seçimde de ücretsiz ulaşım hizmeti verecek

A Haber
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Giriş: 19.05.2023 12:39
AK Parti il teşkilatları resmi ikameti başka şehirlerde olan seçmenlere 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde de ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Recep Aslıyüksek anlattı.
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