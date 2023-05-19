Seçmenlere ücretsiz ulaşım hizmeti! AK Parti 28 Mayıs'taki seçimde de ücretsiz ulaşım hizmeti verecek

AK Parti il teşkilatları resmi ikameti başka şehirlerde olan seçmenlere 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde de ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Recep Aslıyüksek anlattı.

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