Seçmen olmayınca muhtarlık gitti! 52 yıllık muhtar jübilesini yaptı

İstanbul'un en kalabalık ilçesinde olmasına rağmen, seçmen sayısı sadece sekiz olan bir mahalleye gitti A Haber ekipleri. Bu seçimde o mahallenin 52 yıllık muhtarı yine aday olacaktı ama yalnızca sekiz seçmen olunca, muhtarlık kaldırıldı. 90 yaşına merdiven dayayan muhtar Cemal Hicipoğlu da böylelikle jübilesini yapmış oldu.

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