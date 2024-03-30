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Seçmen olmayınca muhtarlık gitti! 52 yıllık muhtar jübilesini yaptı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 20:29
İstanbul'un en kalabalık ilçesinde olmasına rağmen, seçmen sayısı sadece sekiz olan bir mahalleye gitti A Haber ekipleri. Bu seçimde o mahallenin 52 yıllık muhtarı yine aday olacaktı ama yalnızca sekiz seçmen olunca, muhtarlık kaldırıldı. 90 yaşına merdiven dayayan muhtar Cemal Hicipoğlu da böylelikle jübilesini yapmış oldu.
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