Seçmen listeleri bugün askıya çıktı! Depremzedeler 2 Nisan'a kadar adres değişikliği yapabilecek

Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Bugün seçmen listeleri de askıya çıktı. ! Depremzedeler 2 Nisan'a kadar adres değişikliği yapabilecek. Gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 27 Nisan'da başlayacak. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.

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