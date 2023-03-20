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Seçmen listeleri bugün askıya çıktı! Depremzedeler 2 Nisan'a kadar adres değişikliği yapabilecek

A Haber
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Giriş: 20.03.2023 09:32
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Bugün seçmen listeleri de askıya çıktı. ! Depremzedeler 2 Nisan'a kadar adres değişikliği yapabilecek. Gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 27 Nisan'da başlayacak. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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