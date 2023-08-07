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Seçimler sonrası CHP’de tasfiyeler sürüyor! Medya için Sarıgül’ün ismi konuşuluyor

A Haber
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Giriş: 07.08.2023 09:22
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde alınan yenilginin ardından parti içinde tasfiyelerini sürdürüyor. Son olarak CHP'nin iletişim koordinatörü Ömer Topsakal süresiz izne çıkarıldı. Topsakal'ın yanı sıra sosyal medya yöneticisi Ali Sinan Acıoğlu ile de yollar ayrıldı.
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