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Seçimin nabzı ATV / A Haber ortak yayınında atacak! Seçim Özel ortak yayını Pazar 16.00'da...

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Giriş: 10.05.2023 21:08
Türkiye 100. yılında tarihinin en önemli seçimlerinden birine doğru yol alırken seçimin nabzı 14 Mayıs gecesi ATV / A Haber ortak yayınında atacak. Milli iradenin tecelli edeceği bu tarihi gecede alanında uzman isimler ve muhabir ekibimiz seçimlere damga vuracak tarihi bilgileri canlı yayında aktaracak. Diğer yandan ATV / A Haber ekranlarında en anlaşılır grafikler, net analizler ve doğru sonuçlar milyonların evine konuk olacak. Yapılacak yayınlara Turkuvaz Medya'nın yüksek teknolojiye sahip stüdyoları ev sahipliği yapacak. İşte detaylar...
Seçimin nabzı ATV / A Haber ortak yayınında atacak!
Seçimin nabzı ATV / A Haber ortak yayınında atacak!
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