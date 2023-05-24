24 Mayıs 2023, Çarşamba
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Seçimin ikinci turuna son 4 gün! Hamza Dağ A Haber’de
Son dakika haberleri… İkinci tur seçimlerine 4 gün kaldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ soruları cevapladı. Sinan Oğan’ın desteği için konuşan Hamza Dağ, “İlkeler noktasında destekleme kararı aldı.” ifadelerini kullandı. Hamza Dağ Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişen milliyetçilik söylemine ilişkin olarak “Vatandaş kendini yönetecek irade bekler.” dedi.